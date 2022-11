Usa: dipendenti SpaceX, 'licenziati per aver criticato Musk'

NEW YORK, 17 NOV - Alcuni dipendenti di SpaceX hanno rivelato di essere stati licenziati per aver criticato Elon Musk. Secondo quanto riporta il New York Times, nelle carte presentate alle autorita' di regolamentazione federali si accusa l'azienda di ritorsioni contro otto lavoratori per una "lettera aperta critica" nei confronti del fondatore e Ceo. In totale, stando ai dipendenti e ai loro avvocati, sono nove le persone cacciate. Il documento, condiviso nei giorni scorsi in una chat interna, critica il "comportamento dannoso di Musk su Twitter", che il magnate aveva utilizzato il social per fare luce sulla notizia che SpaceX aveva risolto una denuncia per molestie sessuali nei suoi confronti. "Il comportamento pubblico di Elon rappresenta per noi una frequente fonte di distrazione e imbarazzo", si legge nella lettera. Secondo quanto riferito, i dirigenti di SpaceX inizialmente si sono mostrati comprensivi con i dipendenti e ricettivi alle idee che includevano nelle loro proposte, ma poco dopo la presidente Gwynne Shotwell ha affermato che "la lettera e le successive sollecitazioni hanno messo in difficoltà gli altri dipendenti, che si sono sentiti bullizzati e intimiditi perché qualcuno faceva pressione affinché firmassero qualcosa in cui non si riconoscevano". Mentre il vice presidente Jon Edwards ha definito la lettera un atto estremista, precisando che gli autori sono stati licenziati per aver distratto la compagnia e aver criticato Musk. L'imprenditore ha smentito le accuse e Shotwell ha inviato un'email ai dipendenti dicendo che la storia è falsa. Il caso, comunque, solleva nuove domande sulle pratiche di gestione nelle aziende di Musk, sulla poca tolleranza per il dissenso o l'organizzazione del lavoro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA