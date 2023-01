NEW YORK, 05 GEN - Elon Musk entra a gamba tesa nell'impasse alla Camera Usa, dove i repubblicani non sono ancora riusciti a eleggere lo Speaker. "Kevin McCarthy dovrebbe essere Speaker", twitta Musk. McCarthy è stato bocciato in sei votazioni e non è ancora chiaro come i repubblicani riusciranno a sbloccare l'impasse.

