NEW YORK, 28 LUG - Sono almeno otto i morti in Kentucky a causa delle inondazioni dovute alle violente piogge. "Possiamo confermare almeno otto morti", ha detto il governatore dello Stato americano sudorientale, Andy Beshear, in un'intervista alla Cnn.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA