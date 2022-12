Usa: famiglie stesso sesso superano per la prima volta 1 milione

NEW YORK, 02 DIC - Per la prima volta le famiglie formate da coppie dello stesso sesso negli Usa superano la quota di un milione. Lo rivelano i dati del Census Bureau, secondo cui il numero di famiglie dello stesso sesso è arrivato a 1,2 milioni (di queste il 60% sono sposate), con una crescita del 120% dal 2008 al 2021. Il Distretto di Columbia ha avuto la più alta percentuale di nuclei formati da coppie omosessuali rispetto a qualsiasi stato, con una percentuale del 2,5%. Seguono le Hawaii con l'1,4%, l'Oregon e il Delaware con l'1,3%, mentre il South Dakota ha la percentuale più bassa, pari allo 0,4%. "Sono molto colpito da quanto sia diffusa la loro distribuzione in ogni stato, non riguardano soltanto le due coste, ma l'America", ha affermato Dowell Myers, specialista in crescita urbana e cambiamento sociale presso la University of Southern California.

