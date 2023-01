NEW YORK, 14 GEN - Alcuni dei documenti recuperati dall'ex ufficio di Joe Biden erano classificati come 'top secret', il grado maggiore di segretezza nella scala di riservatezza americana (confidential, secret e top secret). Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali almeno 10 delle carte rinvenute erano top secret su un totale di 20 documenti riservati trovati nell'ex ufficio del presidente e nella sua casa in Delaware.

