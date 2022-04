Usa: gradimento Biden continua a calare anche tra i giovani

NEW YORK, 25 APR - Il gradimento del presidente americano Joe Biden crolla anche tra i giovani. Secondo un nuovo sondaggio dell'Harvard Institute of Politics sulla fascia di età dai 18 ai 29 anni, solo il 41% approva le sue prestazioni. Una percentuale in calo dal 46% dell'autunno 2021 e dal 59% della scorsa primavera. Le valutazioni migliori sono sulla gestione del Covid (approvata dal 52% dei giovani americani) e della situazione in Ucraina (46%), mentre va malissimo sul fronte dell'economia (solo il 34% approva il suo lavoro). Nello stesso periodo della presidenza andava peggio Donald Trump, il cui gradimento tra i giovani si fermava al 25%, ma molto meglio di Biden faceva Barack Obama, al 56% (prima delle prime Midterm della sua presidenza, quando i democratici hanno perso la Camera nel 2010).

