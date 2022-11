Usa: i sandali di Steve Jobs venduti per 220 mila dollari

NEW YORK, 15 NOV - Un paio di sandali indossati da Steve Jobs sono stati venduti all'asta da Julien's Auctions per quasi 220 mila dollari. E' il prezzo più alto mai pagato per dei sandali. Si tratta di un modello in camoscio della Birkenstock che risale alla metà degli anni '70 e ha impressa l'impronta del piede del fondatore della Apple. Secondo la casa d'aste i sandali erano stimanti circa 60 mila dollari ma il prezzo alla fine è quasi quadruplicato. Jobs indossava quei sandali nella casa dei genitori a Palo Alto in California, dove nel 1976 con Steve Wozniak diede vita alla Apple. L'abitazione è ora un 'historic landmark' (luogo storico). Jobs è morto nel 2011 a causa di un tumore al pancreas.

