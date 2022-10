Usa: il primo novembre la sentenza per la strage di Parkland

WASHINGTON, 13 OTT - E' fissata per il primo novembre l'udienza in cui la giudice Elizabeth Scherer deciderà la sentenza per Nikolas Cruz, dopo che il verdetto della giuria ha raccomandato di condannare il giovane accusato della sparatoria nella scuola di Parkland all'ergastolo, senza possibilità di rilascio. Per la pena di morte era necessaria l'unanimità ma evidentemente uno o più giurati - dopo solo un giorno di camera di consiglio - hanno ritenuto che le attenuanti prevalgano su aggravanti come la premeditazione e la crudeltà della strage. L'ultima parola comunque spetta al giudice. Amarezza e delusione in aula tra i famigliari delle vittime.

