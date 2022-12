Usa: in vacanza durante tempesta, bufera sul sindaco di New York

NEW YORK, 25 DIC - Polemiche sulle vacanze di Eric Adams mentre la città di New York è al freddo e al gelo. Il sindaco si è preso qualche giorno di vacanza proprio mentre la tempesta si è abbattuta sulla città attirandosi molte critiche. Mentre la governatrice dello stato Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza ed è apparsa più volte in pubblico con gli aggiornamenti sulla risposta al maltempo, il sindaco di New York è fuori e i membri del suo staff non hanno riferito neanche dove si trova. "So dove si trova. Ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza e riposarsi, ma sta seguendo gli sviluppi anche se non da qui", afferma la vice sindaco Lorraine Grillo.

