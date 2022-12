WASHINGTON, 16 DIC - "Invieremo nuovi sistemi di difesa anti-aerea all'Ucraina". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa, senza specificare quando e se nel nuovo pacchetto di armi ci saranno i Patriot. "Siamo determinati ad aiutare Kiev a difendersi contro gli attacchi della Russia, per tutto il tempo in cui rimarranno sotto attacco", ha aggiunto.

