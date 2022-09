Usa: Jill Biden ha una nuova portavoce, Vanessa Valdivia

WASHINGTON, 08 SET - La first lady Usa ha una nuova portavoce, dopo le dimissioni in luglio di Michael LaRosa : Vanessa Valdivia, che sarà anche 'special assistent' del presidente Joe Biden. Lo annuncia la Casa Bianca. Valdivia, nata in California da immigranti di origine messicano-nicaraguense, ha una esperienza di comunicazione politica di oltre un decennio, avendo servito in ruoli chiave a Capitol Hill e in diverse campagne elettorali per la presidenza e il Senato. Nel 2016 Valdivia ha lavorato anche nella campagna di Hillary Clinton per la Casa Bianca, contribuendo alla sua vittoria nelle primarie in Nevada. "La combinazione di capacità di comunicazione strategica, competenza, esperienza, dedizione al pubblico servizio di Vanessa la renderanno una enorme aggiunta al nostro team", ha commentato Elizabeth Alexander, direttore della comunicazione della first lady.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA