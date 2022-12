Usa: Kanye West, mi piace Hitler, vedo cose buone in lui

NEW YORK, 01 DIC - "Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler. Vedo delle cose buone anche in Hitler. Amo tutti". Lo ha detto Kanye West, il rapper ex marito di Kim Kardashian, in un'intervista con il cospirazionista Alex Jones. Hitler ha "inventato le autostrade, il microfono che io uso. Non si può dire ad alta voce che non ha mai fatto nulla di buono", ha aggiunto West, secondo quanto riportato dai media americani. "Mi piace Hitler", ha ammesso. Ye, così come è conosciuto dopo aver cambiato nome, è da settimane nella bufera per i suoi commenti antisemiti ed è stato scaricato da molti marchi per le sue parole.

