Usa: la Nasa concede una seconda chance e Jeff Bezos per la Luna

NEW YORK, 23 MAR - La Nasa concede una seconda chance a Jeff Bezos per la Luna. Dopo aver aggiudicato lo scorso anno alla SpaceX di Elon Musk il contratto per aiutare a riportare astronauti americani sulla Luna entro il decennio, forse già entro il 2024, l'agenzia spaziale americana indice una nuova gara per nominare un secondo operatore per collaborare al progetto. Inizialmente la Nasa prevedeva di dichiarare due vincitori già con la prima gara, ma alla fine aveva optato per uno solo per motivi di budget. Blue Origin di Bezos aveva contestato la decisione ma senza successo. Ora, anche sotto pressione del Congresso che ha chiesto due operatori in modo che uno possa subentrare all'altro in caso non riesca ad adempiere al suo contratto, la Nasa ha deciso per una seconda gara.

