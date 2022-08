NEW YORK, 17 AGO - Liz Cheney sta valutando di candidarsi alla presidenza. Lo afferma la stessa esponente repubblicana in un'intervista a Nbc, sottolineando che deciderà nei prossimi mesi. Cheney, nemica giurata di Donald Trump, è stata sconfitta alle primarie repubblicane in Wyoming dalla candidata sostenuta dall'ex presidente.

