Usa: maltempo non molla, almeno 23 morti. 'Risparmiate energia'

NEW YORK, 25 DIC - Il maltempo continua a flagellare gli Stati Uniti, dove le temperature si mantengono sotto lo zero nella maggior parte del paese. I morti a causa del freddo sono almeno 23, molti dei quali hanno perso la vita in incidenti automobilistici provocati dal ghiaccio. Le società elettriche di molti Stati hanno fatto appello a risparmiare energia: con il freddo la domanda è infatti esplosa e il rischio è di non riuscire a soddisfarla. In Tennessee sono stati decisi dei brevi blackout a rotazione per ridurre i consumi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA