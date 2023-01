Usa: Nichols ha atteso arrivo ambulanza per 21 minuti

ROMA, 28 GEN - Tyre Nichols, l'afroamericano di 29 anni pestato a morte da cinque agenti della polizia di Memphis in Usa ha atteso per 21 minuti l'arrivo di una ambulanza. E' quanto riporta la Cnn, che ha analizzato un video rilasciato dalla polizia locale. Nelle immagini della telecamera indossata da un agente si può sentire infatti una persona che dice: "Ci vorrà un po' per un'ambulanza". Il filmato mostra che passano 21 minuti da quando i paramedici compaiono nelle immagini alle 20.41 fino a quando un'ambulanza entra nel campo visivo della telecamera alle 21.02.

