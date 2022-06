Usa: Nyt, Biden andrà in Arabia Saubita, vedrà Mbs

NEW YORK, 02 GIU - Joe Biden volerà in Arabia Saudita nelle prossime settimane e incontrerà il principe alla corona Mohammed bin Salman. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il presidente americano allungherà il suo previsto viaggio in Europa e Israele aggiungendovi Riad. Con la visita, riporta il New York Times, Biden punta a ricostruire rapporti tesi in seguito alla morte di Jamal Kashoggi con l'obiettivo di ridurre i prezzi dell'energia e isolare la Russia.

