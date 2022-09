Usa: ok California a legge da 54 mld contro climate change

WASHINGTON, 01 SET - La California ha approvato una serie di leggi a difesa del clima, compresa una da 54 miliardi che consente di evitare la chiusura di una centrale nucleare, rafforza le restrizioni alle trivellazioni per trovare giacimenti di gas e petrolio e stabilisce che il Golden State fermi le emissioni di anidride carbonica entro il 2045. Un successo per il governatore dem Gavin Newsom, cui e' attribuita l'intenzione di correre per la Casa Bianca nel 2024. Solo una misura non e' passata, quella che voleva rafforzare il target 2030 per abbattere i gas serra.

