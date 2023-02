Usa: polizia spara e uccide afroamericano su sedia a rotelle

NEW YORK, 01 FEB - Un uomo con le gambe amputate e sulla sedia a rotelle è stato ucciso dalla polizia a Huntington Park, nel sud della California. Un incidente che alimenta le polemiche sull'uso eccessivo della forza da parte della polizia. Le circostanze che hanno preceduto l'uccisione del 36enne afroamericano Anthony Lowe - riportano i media americani - non sono chiare, con gli agenti che hanno rivisto la loro versione già in più occasioni. La famiglia di Lowe chiede che gli agenti vengano licenziati e accusati di omicidio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA