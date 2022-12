Usa, presentata proposta di legge per mettere al bando TikTok

NEW YORK, 14 DIC - Il senatore della Florida Marco Rubio ha lanciato con due deputati (il repubblicano del Wisconsin Mike Gallagher e la democratica dell'Illinois Raja Krishnamoorthi) la guerra a TikTok, proponendo una legge bipartisan per impedire al social di operare negli Stati Uniti. Il disegno di legge arriva dopo che sia l'amministrazione di Joe Biden che l'ex presidente Donald Trump hanno condiviso le preoccupazioni sull'app e i suoi rischi per la sicurezza. Inoltre diversi stati Usa tra cui Utah, Maryland e Texas hanno già cercato di vietare l'uso di TikTok nelle agenzie governative. Il documento prevede anche lo stop a tutte le transazioni negli Usa delle compagnie social che sono basate o sostanzialmente influenzate da paesi stranieri come Russia, Cina e altri. Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha recentemente affermato che l'app presenta "legittime preoccupazioni per la sicurezza nazionale" degli Stati Uniti, e all'inizio del mese, il direttore dell'Fbi Christopher Wray ha spiegato che la società di TikTok è controllata dal governo cinese, che potrebbe "usarla per operazioni di influenza".

