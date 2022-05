Usa: primarie in 5 Stati, duello Pence-Trump in Georgia

WASHINGTON, 24 MAG - Nuovo round di primarie oggi in Usa in vista delle elezioni di Midterm che a novembre rinnoveranno l'intera Camera e un terzo del Senato. Si vota in Georgia, Alabama, Texas, Arkansas e in Minnesota. Tutti gli occhi sono puntati sul Peach State, per il duello a distanza tra Mike Pence e Donald Trump in un test che può segnare la prima cocente sconfitta per il tycoon. Pence, come gran parte del partito, sostiene il governatore uscente Brian Kemp ma l'ex presidente supporta il suo rivale, l'ex senatore David Perdue, per vendicarsi del suo rifiuto di ribaltare il voto delle presidenziali in Georgia. I sondaggi però danno vincente con ampio vantaggio Kemp, che in caso di vittoria dovrà vedersela nuovamente con la star dem Stacey Abrams, sconfitta solo per un soffio nel '18. Per lo stesso motivo Trump si è schierato contro il segretario di Stato uscente Brad Raffensperger, appoggiando il suo rivale Jody Hice. Per strappare il seggio senatoriale al dem Raphael Warnock, Trump ha invece puntato su un candidato controverso: la leggenda del football Herschel Walker, accusato di aver minacciato la sua ex moglie, di aver gonfiato i suoi risultati imprenditoriali e di aver mentito sulla sua laurea. Un altro test per il tycoon è l'endorsement alla deputata, forse ancora più' controversa, Marjorie Taylor Greene, nota per aver abbracciato teorie cospirative, incoraggiato la violenza e il razzismo.

