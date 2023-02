Usa 'pronti a contribuire al Fondo Amazzonia'

BRASILIA, 10 FEB - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe annunciare oggi un contributo economico al Fondo Amazzonia per progetti di sviluppo sostenibile, durante l'incontro che svolgerà a Washington con il suo omologo brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva. Biden deve comunicare a Lula la sua decisione di stanziare una prima rata per il Fondo volta a promuovere progetti che non incidono sulla foresta e programmi contro la deforestazione, riferiscono l'online del quotidiano Globo e il portale di notizie Uol. Il rappresentante per il Clima statunitense, John Kerry, aveva parlato di questa possibilità durante gli incontri avuti con il ministro dell'Ambiente brasiliano, Marina Silva, e con rappresentanti delle principali ong ambientaliste. Il Fondo, finanziato da Norvegia e Germania, è stato sospeso nel 2019 a causa dell'aumento della deforestazione durante il governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro.

