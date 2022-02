Usa, protesta camionisti no vax a Dc, ok a Guardia Nazionale

WASHINGTON, 23 FEB - Il Pentagono ha approvato l'impiego di 700 uomini della guardia nazionale e di 50 veicolo tattici per aiutare la polizia della capitale Usa in vista dell'arrivo questa settimana della protesta dei camionisti no vax, sull'esempio di quella che ha paralizzato a lungo il Canada. I timori sono legati in particolare al discorso di Joe Biden sullo stato dell'Unione al Congresso, previsto l'1 marzo. I soldati della Guardia nazionale avranno un ruolo di supporto ma non saranno armati nè potranno fare arresti. Escluso l'uso di elicotteri o mezzi aerei.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA