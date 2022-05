WASHINGTON, 10 MAG - "E' probabile" che il presidente russo Vladimir Putin imporrà la legge marziale in Russia per continuare a portare avanti la guerra in Ucraina. Lo ha detto la direttrice dell'Intelligence nazionale Usa, Avril Haines, in un'audizione alla Commissione difesa del senato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA