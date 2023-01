Usa: 'repubblicani verso un accordo per eleggere McCarthy'

WASHINGTON, 06 GEN - Dopo tre giorni e undici votazioni si apre uno spiraglio nel partito repubblicano per far ottenere a Kevin McCarthy i 218 voti necessari ed essere finalmente eletto Speaker della Camera. Lo scrive il Washington Post citando tre fonti informate. Secondo il giornale, alcuni dei ribelli hanno acconsentito a sostenere il candidato del Grand old party ma non alla prima votazione delle 12, le 18 in Italia, quando riprendera' la seduta. Stando alle fonti, dopo una "fase 1" nella quale McCarthy dimostrera' di aver riacquistato "consensi" all'interno del partito, si aprira' la "fase 2" che dovrebbe concludersi con l'elezione.

