NEW YORK, 27 GEN - Ron Klain, il capo dello staff dela Casa Banca, annuncia ufficialmente la sua uscita dall'amministraizone. In una lettera spiega che la transizione per la sua successione inizierà oggi e si concluderà il 7 febbraio, per il discorso sullo Stato dell'Unione di Joe Biden in Congresso. Secondo quanto riportato da Msnbc, la Casa Bianca conferma che il posto di Klain sarà preso da Jeff Zients.

