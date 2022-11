Usa: scommette 10 milioni su squadra baseball, ne vince 75

NEW YORK, 07 NOV - La vittoria degli Houston Astros nella finalissima del campionato professionistico americano di baseball, World Series, è risultata una gallina dalle uova d'oro per un residente del Texas. Il proprietario di un negozio di mobili di Houston, Jim McIngvale, ha scommesso infatti dieci milioni di dollari sulla vittoria della squadra e ne ha vinti ben 75. Gli Astros hanno infatti sconfitto i Philadelphia Phillies per 4 a 2. E' la seconda vittoria nella World Series per la squadra texana. Al settimo cielo, McIngvale ha condiviso la sua gioia su Twitter pubblicando una foto in cui mostra una valigia piena di denaro. La sua vincita è anche da record, è infatti la più grossa nell'ambito delle scommesse sportive. E' stato ripagato ampiamente dopo aver perso l'anno scorso oltre 2 milioni di dollari per aver puntato sempre sulla sua squadra del cuore.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA