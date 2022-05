Usa: Senato blocca provvedimento sui diritti all'aborto

NEW YORK, 11 MAG - Il Senato americano blocca il provvedimento per trasformare in legge la storica sentenza della Corte Suprema che ha legalizzato l'aborto negli Stati Uniti. La misura introdotta dai democratici prevedeva il diritto delle donne all'accesso alle interruzioni di gravidanza a livello federale. Al provvedimento servivano 60 voti per essere approvato invece è stato bloccato con 49 voti a favore a fronte di 51 contrari. I repubblicani hanno votato tutti contro, mentre fra le fila democratiche solo il senatore Joe Manhcin si è schierato con i conservatori.

