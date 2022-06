Usa: sondaggi 2024, Trump dietro a DeSantis ma anche a Biden

WASHINGTON, 05 GIU - Brutte notizie per Donald Trump in vista di una sua possibile ricandidatura alla Casa Bianca nel 2024. Il governatore della Florida Ron DeSantis è' risultato per il secondo anno consecutivo il candidato favorito dei repubblicani in uno straw poll, un sondaggio informale, al Western Conservative Summit in Colorado: 71,01% contro il 67-68% del tycoon. A distanza gli altri: Ted Cruz (28,73%) e Ben Carson (24,15%)- Anche lo scorso anno DeSantis aveva battuto Trump nello stesso sondaggio, dove ai votanti viene consentito di esprimere piu' di una preferenza: 74% contro il 71%. Ad agitare il tycoon un altro sondaggio di Yahoo, secondo cui in un eventuale rivincita per la Casa Bianca il 42% degli adulti e degli elettori registrati voterebbe Joe Biden e il 39% Trump, mentre il 19% si dice incerto. Dati confortanti anche per il partito progressista in vista di Midterm: il 38% degli adulti voterebbe per il candidato dem nel distretto dove vive, contro il 36% che sosterrebbe per quello repubblicano (15% incerto).

