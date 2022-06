Usa: South Dakota verso divieto pillole abortive

WASHINGTON, 26 GIU - La governatrice repubblicana del South Dakota ha annunciato che proibirà gli appuntamenti di telemedicina al fine di impedire alle donne di ottenere pillole abortive con la prescrizione online e riceverle per posta. Parlando al programma "Face the Nation" della Cbs, Kristi Noem ha detto di aver già presentato un disegno di legge contro quelle che ha definito "procedure mediche molto pericolose". In South Dakota è entrato in vigore il divieto all'aborto, tranne nei casi in cui la vita della madre sia in pericolo, subito dopo la sentenza della Corte Suprema.

