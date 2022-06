Usa: spari durante un funerale in Wisconsin, cinque feriti

NEW YORK, 02 GIU - Spari nel corso di un funerale in Wisconsin. Lo riporta Nbc citando fonti della polizia. I feriti sarebbero almeno cinque. La sparatoria è avvenuta al Graceland Cemetery, dove diverse persone stavano dando l'ultimo saluto al 37enne Da'Shontay Lucas King Jr. "Alle 14.26 locali diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati al Graceland Cemetery. Le indagini sono in corso", dice la polizia. Secondo indiscrezioni a essere colpiti sono stati alcuni familiari del defunto. Il funerale teatro della sparatoria in Wisconsin era per Da'Shontay King Jr, ucciso dalla polizia il 20 marzo. Lo riferiscono alcuni media locali, secondo il quali l'uomo era stato ucciso nei pressi di un posto di blocco della polizia che lo aveva fermato nell'ambito di un'indagine sulle armi.

