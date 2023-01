Usa: troppe mance richieste da bar a taxi, americani infastiditi

NEW YORK, 24 GEN - La mancia, una delle consuetudini più radicate e accettate negli Stati Uniti, sta cominciando ad infastidire gli americani. Praticamente obbligatoria al ristorante, in quanto il servizio a differenza dell'Italia non è incluso nel conto, la mancia è ormai divenuto un fenomeno fuori controllo: è chiesta ovunque, anche al bar per l'acquisto di un caffè. E la 'colpa' è in gran parte attribuibile ai sistemi di pagamento digitali che, in automatico, la chiedono per ogni acquisto effettuato. Un trend, questo, che mette sotto crescente pressione i consumatori: già alle prese con il caro-vita, che sono sempre più preoccupati dall'essere giudicati nel caso in cui dovessero ignorare la richiesta e non lasciare alcuna mancia. Secondo alcune stime, negli ultimi mesi del 2022 le mance nei ristoranti sono salite del 25,3% mentre quelle al banco sono salite del 17,7%. Un aumento legato in parte al 'senso di colpa' dei consumatori di fronte a un extra costo talvolta non motivato da un servizio o dalla sua qualità.

