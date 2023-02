Usa, Trump visiterà luogo in cui è deragliato il treno tossico

WASHINGTON, 19 FEB - Donald Trump si recherà il 22 febbraio a East Palestine, la località dell'Ohio dove giorni fa è deragliato un treno carico di sostanze chimiche tossiche e altamente infiammabili. Lo ha annunciato su Twitter il figlio dell'ex presidente Usa. "Se i leader che abbiamo sono troppo spaventati, i veri leader si fanno avanti e riempiono quel vuoto", ha scritto Donald Trump Jr. Dopo l'incidente sono stati registrati malori tra la popolazione locale, oltre alla morte di animali da allevamento e di almeno 3.500 pesci. L'allarme è alto nella zona tanto che la famosa avvocata-attivista Erin Brockovich ha fatto pressioni su Joe Biden affinché intervenga. Il presidente americano ha dato mandato ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) di inviare una squadra di esperti per un sopralluogo.

