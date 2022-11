Usa: ultimi sondaggi Midterm,ai repubblicani anche il Senato

WASHINGTON, 08 NOV - I repubblicani potrebbero conquistare sia la Camera, quasi scontata, che il Senato nelle elezioni di Midterm di oggi. Stando agli ultimi sondaggi di RealClear Politics, infatti, alla Camera Alta del Congresso americano il Grand Old Party si avvia ad ottenere 48 seggi, contro i 44 dei democratici. Quanto alla House, dove si rinnovano tutti i 435 deputati, i repubblicani sono dati in vantaggio con 216 seggi quasi certi, a solo due dalla maggioranza, contro i 194 dei democratici. Quanto alla sfida dei governatori, secondo il sito di sondaggi al momento il Grand old party ne potrebbe ottenere 24 contro i 15 dei dem.

