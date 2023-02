WASHINGTON, 12 FEB - L'oggetto non identificato sul lago Huron e' stato abbattuto da un F-16 per le sue potenziali capacita' di sorveglianza e per aver volato in prossimita' di siti militari Usa sensibili. Lo riferisce il Pentagono.

