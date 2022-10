Usa: vittoria assistenti volo, riposo di 10 ore tra i turni

NEW YORK, 05 OTT - Gli assistenti di volo avranno diritto ad un riposo di almeno 10 ore tra un turno e l'altro dopo le proteste di hostess e steward. Lo ha stabilito l'FAA, la Federal aviation administration. Finora la normativa prevedeva nove ore di riposo tra un turno e l'altro. In alcune circostanze poteva essere ridotto a otto ore. Ai piloti invece era già stato garantito il riposo di dieci ore. "Il dovuto riposo è fondamentale per gli assistenti di volo per svolgere il nostro lavoro nelle emergenze dell'aviazione - ha detto la presidente dell'Association of Flight Attendants-CWA, Sara Nelson. Gli assistenti di volo devono riposarsi per fare il proprio lavoro". Le compagnie aeree hanno ora 90 giorni di tempo per adeguarsi alla nuova regola.

