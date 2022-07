Vertice Fiji, azione urgente clima, regole su influenza Cina

(ANSA-AFP) - SUVA, 14 LUG - Le isole vulnerabili del Pacifico hanno chiesto oggi un'azione globale "urgente e immediata" sul cambiamento climatico, sottolineando al contempo l'impegno per la democrazia e l'ordine internazionale "basato sulle regole" di fronte alla crescente influenza regionale cinese. In occasione di un importante vertice nella capitale delle Fiji, Suva, i leader delle isole hanno avvertito che il tempo sta per scadere per evitare gli "scenari peggiori" che vedrebbero i loro Paesi - molti dei quali si trovano appena sopra il livello del mare - sommersi o resi inabitabili da tempeste sempre più violente. (ANSA-AFP).

