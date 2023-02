Vertice Ue frena su jet Kiev, intesa su aiuti di Stato

BRUXELLES, 10 FEB - Si è chiuso a notte fonda il vertice dei leader dell'Ue, trovando un'intesa su migranti e dossier economici: più attenzione al controllo e alla protezione delle frontiere da un lato, flessibilità sull'uso dei fondi esistenti da un lato ma aiuti di Stato più rapidi e estesi dall'altro. Frenata, invece, sull'invio di aerei da guerra in Ucraina, come richiesto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, volato per l'occasione a Bruxelles. "E' impossibile consegnare gli aerei all'Ucraina a breve", ha spiegato Emmanuel Macron. Nuovo scontro tra Macron e Giorgia Meloni. La premier in mattinata farà una conferenza stampa e forse tornerà sul tema. Macron, interpellato dai cronisti, ha detto che "non c'è stato nessun bilaterale con Meloni, ma ci siamo incrociati. Io rispetto sempre le persone e le loro scelte, è una questione di principio". "Sono molto soddisfatta del Consiglio europeo", ha sottolineato la presidente Meloni lasciando l'Europa Building.

