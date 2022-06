Via 'Guerra e pace' da scuole, arriva corso anti mine

ROMA, 07 GIU - Basta con 'Guerra e pace': l'opera di Tolstoj che celebra l'esercito russo viene bandita dalle scuole ucraine che rivedono i programmi e li aggiornano ai tempi di guerra. Inserendo nei programmi anche i corsi pratici anti-mine e riscrivendo i libri di storia. Il conflitto ha cambiato le regole pure tra i banchi e gli studenti e ha spinto ad una revisione delle materie e dei testi, ha annunciato il viceministro dell'Istruzione e della scienza, Andriy Vitrenko, parlando alle televisioni del Paese. Aspetti pratici della "difesa della patria", esclusione di testi che celebrano l'esercito russo e nuove prospettive sull'insegnamento della storia: questi i punti centrali del lavoro messo a punto da gruppi di specialisti e che dovrà essere presentato entro il 15 giugno. Fra le priorità, ha spiegato Vitrienko, come riporta l'agenzia Ukrinform, c'è il "rafforzamento dell'orientamento pratico" nell'insegnamento della difesa della patria, per far fronte alle emergenze create dall'invasione russa. "Ci sarà un blocco relativo alle azioni contro le mine - ha dichiarato il viceministro - per rendere i bambini consapevoli del fatto che non si possono toccare e che sono pericolose".

