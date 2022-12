Via libera da Ue, Francia vieta tre tratte aeree brevi

BRUXELLES, 07 DIC - Via libera dell'Ue alla richiesta della Francia di cancellare tre tratte aree di corto raggio per risparmiare le emissioni di Co2 e, allo stesso tempo, fornendo ai viaggiatori un servizio di trasporto ferroviario adeguato. La decisione esecutiva è stata pubblicata in Gazzetta europea lo scorso venerdì e il via libera è arrivato dopo che, nel dicembre nell'anno scorso la Commissione aveva manifestato riserve - riguardo eventuali distorsioni nella concorrenza - sulla proposta iniziale da parte di Parigi. Secondo la Francia, la decisione porterà ad un risparmio totale di 55mila tonnellate di emissioni di Co2.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA