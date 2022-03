Video su invito di Zelensky agli ucraini a deporre le armi: è un fake

Un falso video del presidente Volodymyr Zelensky che invita le truppe ucraine a deporre le armi ha fatto il giro dei social media. Lo riferisce la Bbc. Nel video, sebbene le labbra del presidente ucraino si muovano in sincronia con l’audio, la testa sembra posizionata in modo anomalo e la voce non suona nemmeno come la sua. Lo stesso Zelensky lo ha pubblicamente dichiarato falso in un altro video su Instagram. Un fermo immagine del fake è apparso sul sito web del canale televisivo ucraino Ukrayina 24 all’inizio della giornata e il testo del messaggio è stato anche brevemente trasmesso in tv. L'emittente ha poi dichiarato che il suo sito web e la tv sono stati hackerati ed il sito è attualmente inaccessibile.

Il video è stato probabilmente realizzato utilizzando la tecnologia deepfake, una tecnica per la sintesi dell’immagine umana basata sull'intelligenza artificiale, spiega la Bbc, rilevando che sarebbe il primo caso in questa guerra.



