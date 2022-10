Vietnam: un morto e ingenti danni per la tempesta tropicale

HANOI, 16 OTT - Un morto e ingenti danni al territorio. E' il bilancio, al momento, della tempesta tropicale Sonca, la quinta di quest'anno, che ieri mattina si è abbattuta nel Vietnam centrale, sulla provincia di Da Nang e sulle quelle limitrofe. Dopo essere stato declassato da tempesta tropicale a un sistema a bassa pressione, Sonca ha scaricato in molte aree fino a 800 mm di pioggia. La città di Da Nang, una delle più popolose del Vietnam, ha registrato quasi 600 mm di pioggia, lasciando la maggior parte della città sott'acqua con livelli che sono arrivati fino ad un metro. Il Comitato direttivo per la Protezione Civile e per la Prevenzione e controllo dei disastri naturali ha comunicato, scrive Vietnam News, che le inondazioni hanno distrutto circa 7,5 ettari di colture, più di 200.000 utenze sono rimaste senza corrente elettrica, molte aree sono rimaste isolate. Una persona spazzata via dalla forza dell'acqua è stata, invece, salvata. Al momento, le autorità locali sono impegnate nello sgombero delle strade, nella fornitura di cibo e acqua alle persone nelle aree allagate e nella prevenzione delle malattie, ma la situazione resta critica: piogge torrenziali con precipitazioni di 80-150 mm e persino 220 mm sono previste per tutta la giornata di oggi con l'allerta per il timore di inondazioni improvvise e smottamenti. I livelli dell'acqua dei fiumi sta aumentando rapidamente ed è già pronto un piano di evacuazione per oltre 50.000 persone.

