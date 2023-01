Vino: Spagna, no a misure unilaterali su etichette

BRUXELLES, 30 GEN - La questione dell'etichettatura degli alcolici va risolta all'interno dell'Ue, "ogni approccio unilaterale sinceramente non mi sembra adatto". Così il ministro spagnolo dell'agricoltura Luis Planas arrivando al Consiglio a Bruxelles. "Dobbiamo preservare il mercato unico e questo vuol dire avere un approccio comune - ha detto Planas - abbiamo rispetto delle competenza degli Stati membri in materia di salute però qui stiamo regolamentando un prodotto alimentare riconosciuto dal Trattato di funzionamento dell'Ue, abbiamo chiesto alla Commissione di pronunciarsi su questo tema, so che c'è un gruppo di Stati membri che pensa a un ricorso al Wto, ma questo è un problema che dobbiamo risolvere in famiglia, all'interno dell'Ue e ogni approccio unilaterale sinceramente non mi sembra adatto".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA