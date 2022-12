WASHINGTON, 19 DIC - La Federal Trade Commission ha annunciato un accordo da 520 milioni di dollari a carico di Epic Games, lo sviluppatore di giochi popolari come Fortnite e Rocket League, con l'accusa di aver violato la privacy dei bambini e ingannato milioni di utenti con acquisti indesiderati. L'intesa prevede sanzioni record in due casi separati. Lo riporta il New York Times.

