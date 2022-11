Violenza donne: Guterres, 'siamo tutti femministi'

ROMA, 25 NOV - ''Dichiariamo con orgoglio 'siamo tutti femministi'". Lo scrive in un tweet in occasione della Giornata internazionale per porre fine alla violenza contro le donne il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres che aggiunge: ''Prendiamo posizione e alziamo la voce a sostegno dei diritti delle donne''. Guterres invita inoltre i governi ad aumentare del 50% entro il 2026 i finanziamenti alle organizzazioni e ai movimenti per i diritti delle donne.

