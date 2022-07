Volo MH17: Kiev, 'il male non è stato punito'

ROMA, 17 LUG - "Otto anni fa i terroristi russi hanno abbattuto l'MH17 uccidendo 298 persone. Il male non è stato punito e ora il numero delle vittime della Russia sta aumentando drammaticamente fino a decine di migliaia di civili. #stoprussia non date loro la possibilità di uccidere milioni di persone!": lo scrive oggi in un tweet il ministero della Difesa di Kiev in occasione dell'anniversario della tragedia del volo Malaysia Airlines MH17 abbattuto il 17 luglio 2014 sull'Ucraina orientale. Da parte sua, l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko, ha twittato: "Il male conosce dei limiti? Proprio oggi, otto anni fa, proprio in questo giorno, sembrava che il limite fosse stato raggiunto. 298 anime innocenti sono diventate vittime del male sconfinato del regime di Putin #MH17". Ieri l'Alto rappresentante della Ue Josep Borrell, in un messaggio per commemorare la tragedia, ha detto che "l'Unione europea prende atto di tutti i procedimenti giudiziari in corso al riguardo e si aspetta che la Russia si assuma le proprie responsabilità e cooperi pienamente con gli sforzi volti a stabilire la responsabilità".

