Von der Leyen a Kiev, sostegno Ue più forte che mai

BRUXELLES, 02 FEB - "Siamo qui tutti insieme per dimostrare che il nostro sostegno all'Ucraina è più forte che mai e per rafforzare ulteriormente il nostro impegno e la nostra cooperazione". Così in un tweet la presidente della Commissione Ursula von der Leyen impegnata oggi, insieme a 15 componenti del collegio, in una riunione con il governo ucraino a Kiev. L'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, anche lui a Kiev, ha evidenziato che l'assistenza fornita dall'Ue all'Ucraina, dall'inizio dell'invasione russa, ha finora raggiunto il valore di 50 miliardi di euro.

