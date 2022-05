BRUXELLES, 11 MAG - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è a Tokio per il summit Ue-Giappone. "In questo mondo imprevedibile l'Ue vuole rafforzare la propria partnership con uno dei suoi più vicini alleati. Insieme lavoriamo per creare più opportunità economiche e per affrontare le sfide contro cui entrambi ci stiamo confrontando", scrive von der Leyen in un tweet.

