STRASBURGO, 13 SET - "Sono lieta di dare il benvenuto alla First Lady Olena Zelenska ospite d'onore per il discorso sullo Stato dell'Unione di domani. Il coraggio del popolo ucraino ha commosso e ispirato il mondo intero. L'Europa sarà al vostro fianco in ogni momento. #StandStrongTogether". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

