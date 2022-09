BERLINO, 02 SET - "Sono delle ferma convinzione che è tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa". Lo ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, in uno statement in Baviera sostenendo la decisione di limitare il prezzo del gas russo.

